No âmbito das celebrações dos 500 anos da elevação de Tavira a cidade, através de carta outorgada por D. Manuel I, datada a 16 de março de 1520, decorre no dia 16 de março, entre as 9h00 e as 17h00, na Igreja da Misericórdia de Tavira, o seminário «Um Mundo Novo – Portugal e o Algarve nos séculos XV e XVI».

Este seminário visa «contextualizar os movimentos sociais, os acontecimentos e as obras relevantes, assim como promover a compreensão de dois séculos no decorrer dos quais Portugal assumiu importância central para o conhecimento dos continentes e das relações entre os povos».

Tavira foi, nesse período, «a principal urbe do Algarve, importante porto mercantil, lugar estratégico na expansão portuguesa para o Norte de África, terra de navegadores oceânicos como os Corte Real». Nesta cidade residiu D. João II com a sua corte, e invernava a Esquadra do Estreito.

As marcas dessas épocas, na cidade, são ainda visíveis no urbanismo, perfil ribeirinho, conventos e igrejas, telhados de tesouro e inúmeros pormenores renascentistas.

A entrada é livre e limitada à lotação da igreja. Nesse sentido, os interessados devem concretizar a sua inscrição, até dia 14 de março, quinta-feira, através do preenchimento obrigatório do formulário online.