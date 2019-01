Pedro Abrunhosa escolhe Loulé para a estreia do seu novo álbum a sul

Pedro Abrunhosa apresenta o seu mais recente álbum a 31 de janeiro, quinta-feira, no Cine-Teatro Louletano, às 21h30, no âmbito do 31º aniversário da elevação de Loulé a cidade.

«Espiritual» é o seu novo trabalho discográfico, volvidos que estão cinco anos após o lançamento do último álbum de originais, e remete para a ideia nuclear do indivíduo que se questiona, mas é também uma sugestão sobre o momento atual do mundo.

Segundo o autor, compositor e músico, «vivemos um período de profunda agonia espiritual. A palavra espírito, na sua génese, quer dizer força vital. Uma palavra que está associada ao início do pensamento não mitológico, que faz uma clivagem entre o pensamento reflexivo e o não-reflexivo. Portanto, espírito não é apenas uma coisa religiosa. Para mim é a atitude perante a profundidade, a diferença entre o ser e o parecer».

Produzido por João Bessa e Pedro Abrunhosa, «Espiritual» conta com várias parcerias de luxo: para além da mexicana Lila Downs, conta com participações da norte-americana Lucinda Williams, da francesa Carla Bruni, das portuguesas Ana Moura e Elisa Rodrigues, e do brasileiro Ney Matogrosso. Também o percussionista inglês Karl Van Den Bosche e o guitarrista norte-americano Greg Leisz emprestam o seu talento a este disco. No entanto, tais colaborações não subirão agora ao palco.

«Se começamos a pensar no disco em função dos concertos hipotecamos muita coisa», argumenta o músico, explicando ainda que «o processo deixa de ser genuíno. Vais-te reprimir nas letras, na extensão ou na forma e isso não faz sentido. As canções já existiam antes da Carla Bruni ou da Lucinda Williams e agora é lidar com essa realidade, ensaiando diariamente.”

É precisamente o resultado desse trabalho de quase dois anos e das gravações quase diárias com os Comité Caviar que Abrunhosa traz a Loulé, em absoluta estreia a sul do novo álbum. Um conjunto de canções, quinze no total, «que ganharão vida plena no palco quando tocadas diante da cumplicidade do público».

O espetáculo tem início às 21h30, com duração aproximada de 75 minutos, e destina-se a maiores de 6 anos, sendo o custo de cada bilhete de 14 euros, ou 12 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.