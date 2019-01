Peça de encenador algarvio estreia a sul no Cine-Teatro Louletano

A peça de teatro «Elastic», com encenação do algarvio João de Brito, estreia a sul no Cine-Teatro Louletano, no dia 5 de fevereiro, às 21h30. Trata-se de uma coprodução LAMA (Laboratório de Artes e Média do Algarve), Cine-Teatro Louletano e Espaço do Tempo, sendo um projeto apoiado pelo programa cultural 365 Algarve.

A peça fala-nos dos contrastes geográficos do território português e da influência desta questão na construção de identidades, tendo como ponto de partida a história de quatro jovens e dos lugares onde estes cresceram.

«Será a amizade capaz de sobreviver à mudança?» é a questão em torno da qual se desenrola esta peça de teatro onde o elenco é composto por Inês Monstro, Diogo Valsassina, Luís Simões e Jorge Albuquerque.

O encenador desvenda um pouco do mote da peça: «Passaram dez anos. Quatro amigos encontram-se. O barco é o mesmo, os instrumentos e as músicas também, mas há algo de diferente. As relações mudaram, as conversas viraram disputas, os sentimentos amarguraram. Numa tentativa de voltarem ao passado, os amigos são confrontados com uma realidade que já não conhecem. Entre histórias embaladas em música, gargalhadas poéticas e discussões absurdas, fica cada vez mais óbvio no que cada um se tornou».

Com a duração prevista de 60 minutos, estão agendadas ainda duas apresentações para escolas do concelho – a primeira no dia 5 de fevereiro, às 14h00, e a segunda no dia 6, às 10h00.

Dirigido a um público com idade superior a 12 anos, a organização prevê a entrada gratuita para a comunidade escolar e a venda de bilhetes para o público em geral com um custo associado de cinco euros para a sessão paga de dia 5 de fevereiro.