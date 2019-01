Orquestra Clássica do Sul tem novo projeto para 2019

A Orquestra Clássica do Sul (OCS) dá as boas-vindas ao novo ano com um projeto único no sul do país – um coro de orquestra.

Sendo uma das novidades da temporada 2018/2019, o coro vai permitir alargar o leque de produções que podem ser apresentadas pela Orquestra Clássica do Sul, para além das novas experiências que esta oportunidade vai proporcionar aos participantes.

O Coordenador e Preparador Vocal deste projeto será Rui Baeta, reconhecido barítono português, que se alia à OCS para esta desafiante iniciativa. Ciente de que o Coro da OCS terá um «percurso de desenvolvimento muito inspirador», Rui Baeta prepara-se para «coordenar um coro misto para acompanhar a orquestra em alguns concertos da sua temporada artística, mediante a interpretação de reportórios próprios para coro e orquestra».

O primeiro ensaio oficial do coro da OCS terá lugar no dia 4 de fevereiro, e as primeiras atuações já estão agendadas. Os concertos de estreia terão lugar no dia 7 de junho, no Grande Auditório de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, e no dia 8 de junho de 2019 na Igreja do Carmo, em Tavira. Ambos os momentos terão direção orquestral pelo Maestro Rui Pinheiro e será interpretado «Gloria em Ré maior, RV 589», de Antonio Vivaldi, uma obra-prima para coro e orquestra.

Paralelamente a esta iniciativa, Rui Baeta disponibiliza ainda um número limitado de vagas para aulas individuais de canto lírico, para quem desejar aperfeiçoar a sua técnica vocal. A participação nestas aulas implica o pagamento de um valor acordado com o formador.

O Coro da OCS, enquanto formação não profissional, aceita inscrições de pessoas com ou sem experiência em canto coral, e com idade mínima de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e decorrem até 31 de janeiro de 2019, devendo ser formalizadas através do envio de uma candidatura por e-mail, com a indicação dos seguintes dados: nome, idade, nacionalidade, localidade de residência,

profissão (em caso de reforma ou desemprego, indicar a última função exercida) e um breve resumo das atividades musicais desenvolvidas (experiência na área).

Para mais informações pode consultar o site oficial da OCS ou contactar pelo telefone 289 860 890.