Orquestra Clássica do Sul recebe 2019 em Loulé

A Orquestra Clássica do Sul apresenta, no dia 1 de janeiro de 2019, dois concertos no Cine-Teatro Louletano, pelas 16h00 e pelas 18h00, dando assim as boas-vindas a 2019.

Dada a entusiástica adesão de público a este espetáculo de Ano Novo que já vem sendo habitual no Cine-Teatro, a Orquestra faz novamente, à imagem dos dois últimos anos, duas apresentações musicais de comemoração do advento do novo ano.

Contando com a maestrina convidada Joanna Slusarczyk, espera-se um espetáculo contagiante e pleno de vivacidade, com grande envolvimento do público, à imagem dos dois concertos que a prestigiada Orquestra apresentou em Loulé no primeiro dia de 2018, os quais obtiveram um assinalável sucesso.

Do programa constam os temas As Bodas de Fígaro de W. A. Mozart, Ballet nº 2 de F. Schubert, Danças Húngaras n.º 16 e 7 de J. Brahms, F. Schubert, Valsa Triste de J. Sibelius, entre outros.

O espetáculo dirige-se ao público em geral, terá uma duração máxima de 70 minutos e os bilhetes têm um custo de 10 euros sem a aplicação de quaisquer descontos, sendo que têm entrada gratuita, mediante a disponibilidade da sala, os jovens com 18 anos ou que ainda venham a fazer 18 anos no presente ano no âmbito do projeto «És Cultura 18!».

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (de terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou por e-mail. Além disso, podem consultar a sua página de Facebook ou o seu renovado website, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (@cineteatrolouletano).

Existe também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line, através da plataforma BOL.