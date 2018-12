Orquestra Clássica do Sul em São Brás de Alportel

A Orquestra Clássica do Sul apresenta-se este sábado, dia 15 de dezembro, às 21h30, na Igreja Matriz de São Brás de Alportel para um concerto de Natal especial.

Ao longo de 60 minutos, e num ambiente único, o público é convidado a desfrutar da Sinfonia em Ré maior, WXC 2 de Bach, a obra Exsultate Jubilate, K 165/158A de Mozart e a Sinfonia n.º103 “Rufo de Timbales” de Haydn.

Um concerto especial em que a Orquestra, dirigida pelo Maestro Rui Pinheiro, se faz acompanhar pela reconhecida soprano portuguesa, Ângela Silva, que é natural de Lagos. Licenciada em Canto pela Escola Superior de Música de Lisboa, frequentou o Trinity College of Music, em Londes. No domínio da ópera e oratória interpretou, enquanto soprano, vários papéis principais por várias cidades nacionais e internacionais.

Apresenta-se regularmente como solista, com coros portugueses e com orquestras portuguesas. Já gravou vários CD’s ao vivo e em estúdio, como solista, com destaque para Alma Mater (2000), Pasión (2002, gravado ao vivo), O Mundo (2006), In Memoriam (2010) de Rodrigo Leão e do CD Brumas (dez 2009) com obras inéditas dos compositores Eurico Carrapatoso, António Victorino De Almeida, entre outros.

Recentemente, gravou três árias de Puccini para a série «A Impostora» em exibição na TVI. O seu currículo conta ainda com inúmeras participações em concertos em vários cantos do mundo.

O espetáculo tem entrada gratuita e está indicado para maiores de 6 anos.