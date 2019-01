OrBlua apresenta novo DVD «Movimentos Cinéticos»

A banda algarvia OrBlua lança este sábado, em Faro, um novo trabalho em formato DVD. «Movimentos Cinéticos» é a transposição do álbum «Retratos Cinéticos» para a sétima arte.

Onze realizadores foram convidados para criarem um teledisco para cada um dos temas do álbum. João Marco, Carsonn Trool, Carlos Fraga, Nuno Fernandes, Rui António, Eduardo Pinto, Daniel Almeida, Carlos Norton, Vico Ughetto & Filipe Correia, Tiago Pereira & Aurelija Simonyte e Nuno Murta deram movimento às músicas do álbum editado em 2015, eleito por vários meios de comunicação como um dos melhores álbuns nacionais de world music (Blitz, Crónicas da Terra, A Trompa).

O DVD tem como extras os telediscos de todos os restantes temas gravados em estúdio pela banda, incluindo o EP «Trihologia Noctiluca», os temas das compilações «Sul Azul» e «Terra» e o tema «Caixinhas» gravado para a Antena 1 e nunca editado em CD. «Movimentos Cinéticos» tem assim a discografia completa de OrBlua transformada em teledisco.

«Movimentos Cinéticos é uma edição Fungo Azul com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

O lançamento está marcado para as 22h00 de sábado, 12 de janeiro, no bar da Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) em Faro. Será projetado o DVD com a presença da banda e dos realizadores. A Entrada é livre.