Núcleo Islâmico de Tavira recebe conferência sobre «O 1º milénio antes de Cristo»

No seguimento da exposição «Arqueologia em Tavira: Desvendado o Passado», patente no Núcleo Islâmico do Museu Municipal de Tavira, realiza-se, no dia 16 de fevereiro, às 10h30, no mesmo local, a conferência «O 1º milénio antes de Cristo em Tavira», pelo arqueólogo Celso Candeias.

A ação visa «apresentar à comunidade uma síntese deste período da história, em Tavira», nomeadamente, as ocupações humanas no final da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, orientalizante e pós-orientalizante, e do período Romano Republicano.

A ocupação humana mais antiga registada na cidade, até ao momento, «remonta à fase final da chamada Idade do Bronze (c. 800 a.C.)». A partir dessa altura, e até ao século VI a.C., «os habitantes do povoado de cabanas circulares, que ocupava a atual colina de Santa Maria, assistem à chegada de povos oriundos do mediterrâneo oriental, de origem fenícia, que aqui se instalam, interagindo pacificamente entre si, marcando, deste modo, o início da Idade do Ferro».

«Entre o século V e o III a.C., as populações culturalmente resultantes do contacto entre indígenas da Idade do Bronze e fenícios orientais, sempre sujeitas a contactos externos, continuam a habitar a colina até ao momento em que esta é, aparentemente, abandonada, durante o séc. III a.C., não servindo para os primeiros romanos que pisaram o nosso território, os quais optaram por instalar-se num outro local», explica a autarquia tavirense.

A sessão é gratuita e destina-se ao público em geral.