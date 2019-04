Museu de Portimão mostra a Liberdade segundo João Abel Manta

No âmbito das comemorações dos 45 anos da Revolução dos Cravos em Portimão, o Museu de Portimão inaugura no dia 26 de abril, pelas 18h00, a exposição intitulada «25 de Abril – Desenhos de João Abel Manta», da Coleção do Museu de Lisboa e amavelmente cedida pela Câmara Municipal de Lisboa –EGEAC.

Há 45 anos, graças à iniciativa do MFA – Movimento das Forças Armadas conhecida como a Revolução dos Cravos, o dia 25 de Abril de 1974, ficou historicamente marcado em Portugal, pelo fim da candidatura, da censura, das prisões políticas e da guerra colonial, devolvendo aos portugueses a democracia, a liberdade e a esperança de maior justiça económica e social.

O cartoonista João Abel Manta, através dos seus cartazes e desenhos, revela-nos de forma gráfica e criativa, a sua mordaz e crítica visão desse período e do seu contexto político e cultural, sendo igualmente a sua intervenção, uma celebração à liberdade de expressão, entretanto conquistada.

Esta atividade integra o programa Comemorações do 25 de Abril em Portimão e no Museu de Portimão estarão expostos reproduções a partir de originais da parte da obra gráfica do pintor João Abel Manta, alusiva a este período e que integram o acervo do Museu de Lisboa. Mostraram-se algumas etapas distintas deste período – do pré 25 de abril 1974 até aos nossos dias, na visão humorística e crítica do João Abel Manta. A exposição estará patente até ao dia 12 de maio.

João Abel Manta nasceu em 1928, em Lisboa. Formado em Arquitetura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1951, dedicou grande parte da carreira à vertente de artista plástico, ao elaborar vários trabalhos nas áreas de pintura, cerâmica, tapeçaria, mosaico, ilustração, artes gráficas e cartoon.