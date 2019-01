«Moda Vestra» sobe ao palco em Albufeira

«Moda Vestra», espetáculo que conta com os artistas algarvios João Frade, Sickonce e Ana Perfeito, sobe ao palco do Auditório Municipal de Albufeira no dia 12 de janeiro, a partir das 21h30. Espetáculo «surpreendente e inovador, promete abrir novos horizontes criativos e contribuir para a circulação e descentralização cultural na região», explicam os artistas.

Projeto inédito e de cariz experimental, «Moda Vestra» nasce a partir de uma encomenda artística da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve.

O objetivo subjacente ao projeto foi o de estimular e valorizar a criação contemporânea com protagonistas algarvios e a sua circulação pela região.

Para dar corpo à iniciativa, o coletivo de artistas (naturais do Algarve) João Frade (acordeonista), Sickonce (produtor de música eletrónica) e Ana Perfeito (artista visual) reuniu-se para, a partir das sonoridades musicais tradicionais da região e outros universos, explorar a ambiguidade entre o tradicional, o passado, o tempo atual e visões de futuro do Algarve, tudo isto numa ótica de releitura contemporânea.

De acordo com os promotores, «Moda Vestra é um espetáculo surpreendente e inovador que abre novos horizontes criativos, tendo apresentações agendadas até março de 2019 numa lógica de circulação e descentralização culturais».

Os bilhetes custam 5 euros e estão à venda na Câmara Municipal de Albufeira/CIAC, bem como na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nos dias úteis (9h00-13h00; 14h00-16h00) e no Auditório Municipal, no dia do espetáculo, das 19h30 às 21h15.