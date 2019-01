«Moda Vestra» com espetáculo em Olhão

O espetáculo interdisciplinar «Moda Vestra» chega ao Auditório Municipal de Olhão no dia 25 de janeiro, às 21h30. Criado a partir de uma encomenda artística da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve, tem como objetivo estimular e valorizar a criação contemporânea com protagonistas algarvios e a sua circulação pela região.

«Moda Vestra» é um coletivo de três artistas naturais do Algarve: João Frade (acordeonista), Sickonce (eletrónica) e Ana Perfeito (artista visual). Os três criaram um projeto audiovisual que, a partir das sonoridades musicais tradicionais da região, pretende explorar a ambiguidade entre o tradicional, o passado, o atual e visões de futuro do Algarve, numa ótica experimental de releitura contemporânea.

A fusão de estilos e meios diferentes visualiza a entrega de uma identidade una mas em aberto, com o intuito de ser completada pelo público. Deste princípio surge a origem do nome Moda Vestra: Moda de «atual» e de «canção tradicional» e Vestra do latim «teu/tua».

O processo criativo será por si uma busca dessa identidade, com a metodologia de «dar espaço ao outro», de deixar a personalidade de cada artista (co)existir e colocar os seus elementos na construção coletiva da história.

As ferramentas para a materialização deste desafio serão o acordeão, instrumentos musicais, máquinas, samples, ambientes sonoros e visuais – imagens do que foram e são estes artistas. «Quer-se cru, forte, emotivo, com margem para interpretações e dúvidas», revela o coletivo.

O espetáculo tem direção artística e arranjos de João Frade e Sickonce e as interpretações de João Frade (acordeão), Sickonce (eletrónica), Ana Perfeito (arte visual), João Guerreiro e Emanuel Marçal (acordeão) e Paulo Machado (baixo e teclados).