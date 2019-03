Messines evoca João de Deus

As comemorações do 189º aniversário do nascimento do poeta e pedagogo João de Deus, terão início hoje, sexta-feira, 8 de março, dia de aniversário do homenageado. Às 10h00, Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, colocará uma coroa de flores junto ao monumento a João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, momento esse que reunirá também os alunos do Jardim Escola e do Jardim de Infância local, os alunos do pré-escolar de Casa do Povo desta localidade e as escolas EB1 de Amorosa e Messines, bem como os utentes do Centro Social e Cultural João de Deus e da Plataforma Sorrir M. Este momento terá, ainda, uma Parada de Bombeiros Voluntários e uma largada de pombos pela Sociedade Columbófila, terminando com um apontamento poético/musical, dinamizado pelo Clube da Batucada CPSB Messines.

Em jeito de prenda de anos, será inaugurada às 16 horas, na Casa-Museu João de Deus (CMJD), uma mostra documental intitulada «Comenius e João de Deus – a Arte de Ensinar» e realizada uma palestra sobre «Ensino e Pedagogia – A Arte de Ensinar». Os oradores serão Carla Vilhena (Universidade do Algarve), Isabel Ruivo (Escola Superior de Educação João de Deus), Francisco Casanueva (Fundação Rosacruz) e Eduardo Berga (Fundação Rosa-Cruz). A iniciativa é aberta ao público.

Ao longo de todo este dia, em que se assinala igualmente o Dia Internacional da Mulher, diversos espaços públicos do concelho de Silves serão incluídos na ação Mulherpoesia, que surpreenderá as mulheres com a oferta de uma flor e de um poema do autor messinense.

O dia de aniversário do poeta terminará às 21h00, com uma sessão do jazz nas adegas (que se repete no dia 9 de março, às 17h00), que recordará os serões de João de Deus e decorrerá na Herdade do Barranco do Vale, sendo aberta ao público maior de 18 anos. Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL.

Outros destaques do programa são a sessão de literatura oral intitulada «Os Contos e os Livros», dinamizada por Serafim, na quinta-feira, 7 de março, às 18h30, na CMJD e que tem entrada livre, bem como o concerto «Desfados» de Ondina Santos, que animará o Jardim-Escola João de Deus às 21h00.

No sábado, dia 9 de março, às 21h30 terá lugar o concerto «D’O Gajo», alter-ego do músico João Morais. Acompanhado da sua viola campaniça e com participação especial do ator José Anjos (que declamará poemas de João de Deus) no Auditório Francisco Vargas Mogo (Caixa de Crédito Agricola de Messines).

Outro grande momento destas comemorações acontecerá no dia 28 de março, com um concerto que junta António Manuel Ribeiro (UHF) e o vocalista dos Xutos de Pontapés, Tim. Mais uma vez, será no Auditório Francisco Vargas Mogo e terá entrada livre, para todos os que quiserem assistir a esta atuação, com início marcado para as 21h30.

Ao longo destes dias o poeta e pedagogo será homenageado com iniciativas desportivas, musicais e artísticas, sendo também colocadas diversas placas toponímicas e memoriais nas freguesias de Messines, Silves, Tunes e Pêra, permitindo que a população do concelho e os visitantes acedam a informações sobre a sua vida e obra, através da introdução de um código QR.