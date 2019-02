Maria Cabral vai a Loulé conversar sobre o panorama cultural do Algarve e do país

O Cine-Teatro Louletano recebe mais uma edição da rubrica «Conversas à Quinta», dedicada à reflexão e debate sobre temas da atualidade e personalidades que a marcam. Desta vez a convidada é a professora universitária e gestora cultural Maria Cabral, num encontro a ter lugar já no próximo dia 21 de fevereiro, quinta-feira, às 21h00.

Maria Cabral assumiu a presidência da direção da Associação Musical do Algarve/Orquestra Clássica do Sul, em 2009, cargo que mantém até ao hoje. É neste âmbito que vai ao Cine-Teatro falar do papel das orquestras regionais e do seu novo enquadramento legislativo, para além de outras reflexões sobre o panorama cultural nacional e o caso da região algarvia.

A professora tem ascendência açoriana e reside no Algarve desde 1997. Doutorada em Ciências da Educação, é professora catedrática na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve desde 2005.

Com mais de 30 anos de atividade docente, na Universidade dos Açores e na Universidade do Algarve, o seu currículo inclui a docência de disciplinas nas áreas das Línguas e da Cultura, da Formação de Professores, da Metodologia de Investigação, da Gestão Cultural e da Comunicação, em cursos de licenciatura e de mestrado.

Orientou mais de duas dezenas de teses de Mestrado e de Doutoramento em Ensino de Línguas e Culturas, assim como projetos de pós-graduação em Ciências da Linguagem. Enquanto investigadora, é autora de sete livros e tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais.

De entre os vários cargos desempenhados na Universidade, além da participação na direção de cursos de mestrado e de doutoramento, foi diretora do Departamento de Educação na Universidade dos Açores, bem como presidente do Conselho Científico da FCHS e pró-reitora para a Cultura na equipa reitoral de João Guerreiro, na Universidade do Algarve.

A conversa, aconselhada para maiores de 12 anos de idade, tem a duração prevista de 90 minutos e entrada gratuita.