Marco Martins celebra os «Sabores da Cultura» em Loulé

Os prazeres do espírito e do corpo vão ser celebrados no palco do Cine-Teatro no dia 28 de fevereiro, quinta-feira, às 21h00, com uma tertúlia intimista e descontraída (a que não falta a dimensão gastronómica) em que o músico Marco Martins é desafiado a revisitar as múltiplas facetas do seu percurso profissional, «numa boa conversa com convidados especiais, momentos de música ao vivo, projeção de imagens e muitas histórias e curiosidades, no âmbito da rubrica Sabores da Cultura».

Baixista e compositor, Marco Martins regressou ao Algarve em finais de 2017 após uma estadia de cinco anos em Paris, viagem que deu origem ao grupo Marco Martins Quintet e ao seu primeiro disco de originais intitulado Roadbook. O convidado reside atualmente no concelho de Loulé, é cofundador da associação Mákina de Cena e lidera o grupo Marco Martins Quartet e o projeto «The West Sessions».

A nível académico, frequenta o mestrado em Jazz Performance da Escola Superior de Música de Lisboa. É licenciado em Interpretação Jazz – Baixo Elétrico pela Universidade de Évora e conta igualmente com um curso profissional de Gestão e Produção de Espetáculos ministrado pelo Fórum Dança.

Ao longo da sua carreira fundou e integrou vários projetos musicais, como Marco Martins Project, Flajazzados e Viviane, entre outros, bem como formatos interdisciplinares, casos de «Ardente», produzido pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, «Paris Praia do Hawai» de Madalena Victorino e Gonçalo Amorim, e «Público x Lorca» de Matilde Javier Ciria, apoiado pela Iberescena.

Tem atuado em diversos clubes, auditórios e festivais de jazz e world music de renome, destacando-se ainda a sua atividade docente em Faro, Tavira e Paris. Atualmente leciona Baixo Elétrico no Conservatório d’Artes de São Brás de Alportel.

O encontro tem uma duração aproximada de 120 minutos e dirige-se a maiores de 6 anos. A entrada é gratuita.