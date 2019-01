Manuel Neto dos Santos apresenta nova obra em Alcantarilha

A mais recente obra poética do destacado e internacionalizado poeta algarvio Manuel Neto dos Santos, «Canto Crescente», publicada com a chancela da Arandis Editora, será apresentada na Sociedade Recreativa Alcantarilhense, em Alcantarilha, no próximo dia 20 de Janeiro, às 16h00.

Manuel Neto dos Santos regressa, deste modo, à sua terra natal, num ano em que comemora 30 anos de publicações e 60 anos de vida. Esta apresentação marca o arranque dessas comemorações, que vão ser continuadas com outras apresentações em Portugal e em Espanha, onde também tem publicado trabalhos inéditos em castelhano.

A capa da presente obra é composta a partir de uma serigrafia de Cruzeiro Seixas, amigo do autor, que a disponibilizou para este efeito.

Na cerimónia de lançamento será apresentado, por Nuno Campos Inácio, um apontamento genealógico do poeta, desvendando as suas raízes familiares em Alcantarilha e noutras localidades algarvias e «sulinas», já que Manuel Neto dos Santos é, culturalmente e geneticamente um escritor «sulino».