Loulé vai inaugurar o Auditório do Solar da Música Nova

No âmbito das comemorações do 31º aniversário de elevação de Loulé ao estatuto de cidade, é inaugurado, no próximo dia 1 de fevereiro, o Auditório do Solar da Música Nova, com um espetáculo que terá duas sessões – uma às 18h30, e outra às 21h30 -, para que o espaço «possa acolher todos aqueles que se queiram juntar à fruição deste novo equipamento cultural louletano».

O momento inaugural do Auditório contará com um concerto com os docentes e alunos do Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado e da Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Depois da abertura, no passado mês de setembro, do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado – a única escola pública direcionada para o ensino da música existente a Sul do Tejo -, este emblemático edifício oitocentista recebe mais um espaço que «será um contributo importante para a dinamização cultural daquela que é uma das principais cidades algarvias», afirma a autarquia louletana.

Este novo espaço polivalente tem capacidade para 120 lugares sentados, e oferece uma utilização multiusos. Poderão decorrer aqui tanto espetáculos de âmbito cultural nas áreas da música, dança, teatro ou audições, como também iniciativas diversas como seminários, conferências ou formações.

O Auditório beneficiará ainda de um espaço exterior que, em pausa das sessões culturais previstas, poderá acolher os espetadores, visitantes ou artistas.