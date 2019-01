Loulé revisita «Alice no País das Maravilhas»

Depois da estreia no Teatro D. Maria II, em Lisboa, a nova versão do clássico «Alice no País das Maravilhas», a partir do conto de Lewis Carroll, estará em cena no Cine-Teatro Louletano durante o fim de semana.

Ao todo, são três sessões, sexta-feira, dia 11 e sábado, dia 12 às 21h30 e domingo, dia 13, às 17 horas. Trata-se de uma encenação de Ricardo Neves-Neves e Maria João Luís, numa produção dos coletivos Teatro do Eléctrico / Teatro da Terra.

Publicada em 1865, esta é uma das mais célebres obras do género nonsense e do absurdo. Uma menina chamada Alice é atraída pela sua curiosidade para uma toca de coelho, onde cai e é transportada para um lugar fantástico, povoado por criaturas particulares e onde impera uma lógica absurda e paralela à do nosso quotidiano.

É um retrato crítico da Inglaterra vitoriana, a partir de figuras reais do meio por onde Carroll se movia.

Os bilhetes custam 9 euros (7 para maiores de 65 e menores de 30 anos). A peça tem a duração de 105 minutos e é para maiores de 12 anos.