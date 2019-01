Livro «A mamã está triste» vai ser apresentado em Loulé e ajuda crianças a lidar com a depressão parental

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, recebe, na sexta-feira, 18 de janeiro, às 18h30, a apresentação do livro «A Mamã Está Triste – Como Explicar a Depressão Parental a uma Criança», de Carla Vicente e Margarida Caria.

Esta obra, apoiada pela Associação de Intervenção na Saúde Mental do Algarve (AISMA), é um projeto que pretende atuar no sentido preventivo, dirigido especificamente a crianças, jovens e famílias que se debatem diariamente com a doença mental no seio familiar.

«Quando uma mãe ou um pai vivenciam uma depressão clínica, as crianças sentem-se tristes e confusas». Este livro interativo pode ajudar a explicar a depressão e o seu tratamento, de um modo simples que a criança entenda. Pode também reassegurar à criança que a sua mãe ou pai pode melhorar, explorar as várias emoções sentidas pela criança, ajudando-a a expressá-las e a entender as mesmas, e sugerir ideias práticas para lidar com a depressão parental. Por último, pode atuar como prevenção para minimizar o risco de depressão infantil.

Carla Isabel Vicente é psicóloga na área clínica, especializada em Necessidades Educativas Especiais. Trabalhou em escolas públicas e privadas, em Portugal e Angola. Faz parte da AISMA, como vice-presidente, e trabalha com crianças, jovens e famílias, a nível particular.

Do trabalho desenvolvido nasce o projeto «A Mamã está Triste», em parceria com a artista plástica Margarida Caria. Maria Margarida Fonseca Caria é artista plástica. O desenho e a pintura sempre fizeram parte da sua vida. Ainda na adolescência, entrou no mundo das artes através de cursos e formações em vertentes diferenciadas, desde a pintura em tela, a arte vitral até à tradicional azulejaria.

Pertence à direção da AISMA, estando à frente do Departamento de Artes. Nasce em 2017 o desafio de ilustrar o livro «A Mamã está Triste», em parceria com a psicóloga Carla Isabel Vicente, uma vertente que, apesar de inexplorada, foi aceite com entusiasmo, aportando vida, cor e dimensão às palavras deste projeto.

Esta apresentação tem entrada livre.