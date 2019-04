«Lagoa a Dançar» é o mote para festejos do mês da dança

O município de Lagoa associa-se a três parceiros prestigiados para comemorar o mês da dança em 2019, comemorado em abril: o «Quorum Ballet» chega ao Auditório Carlos do Carmo no dia 6 de abril. «Ideias do Levante» edita o 4º Festival de Dança de Lagoa entre 8 e 13, também de abril; e a Orquestra Clássica do Sul assina mais um concerto Promenade na tarde de 28 de abril.

O dia mundial da dança, esse, celebra-se a 29 do presente mês. O Comité Internacional da Dança da UNESCO propõe chamar a atenção dos públicos e dos governos para esta forma de arte e, nesse sentido, Lagoa enfatiza durante todo o mês diferentes modos de dançar.

«Correr o fado» é um espetáculo em que a companhia Quorum Ballet sugere a fusão do Fado com a Dança Contemporânea. Quebra a tradicional forma de ver, ouvir e sentir o Fado, desmistificando a sua conotação saudosista e melancólica. Numa multiplicidade de movimentos, sons e expressões, os bailarinos transmitem a beleza, a sensibilidade e aparente facilidade.

A «IV Lavantarte» acontece em Lagoa, durante a segunda semana de abril, com a Associação Ideias do Levante. Trata-se de um festival de dança com diferentes propostas para pôr «Lagoa a Dançar».

Esta semana começa com um workshop sobre danças europeias, entre as 19 e as 21 horas do dia 8, no CEFLA – Centro de Estudos e Formação de Lagoa (Sala Polivalente).

No dia seguinte, 9 de abril, entre as 21h00 e as 22h00, há ensaio aberto de Rancho Folclórico na sede do Rancho Folclórico do Calvário. Na quarta feira, 10 de abril, é dia de aula aberta de dança oriental, entre das 19 às 20 horas, no CEFLA.

O festival prossegue no dia 11, com jazz/show dance no Carvoeiro Clube de Ténis, entre as 18 e as 19 horas. Já na sexta feira, às 18h30, é a vez da salsa cubana, de novo no CEFLA. Por fim, este rio de dança desagua num espetáculo multidisciplinar na noite de sábado, 13 de abril, no Auditório Carlos do Carmo, às 21h00. Atuarão o Rancho Folclórico do Calvário, STARS Dance School, Zhar Louz, CAB, entre outros convidados.

Já o «Vamos dançar?» é um convite da Orquestra Clássica do Sul, para um concerto Promenade na tarde de 28 de abril, às 16h30, no auditório Carlos do Carmo. «Aqui disfruta-se da eterna relação entre a Dança e a Música». Evocam-se diferentes estilos, desde as danças tradicionais às danças barrocas e clássicas, passando pelos bailados românticos, sem esquecer as danças de salão.