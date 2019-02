«Lado B» proporciona atuação de Tatanka em Messines

Tatanka vai atuar no Auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, no dia 22 de Março, às 21h30. Este espetáculo está integrado na rubrica Lado B, e nas comemorações do 189º aniversário de João de Deus.

Considerado por muitos «um animal de palco» e «uma das vozes mais singulares e expressivas da nossa praça», Tatanka, carismático líder dos The Black Mamba, apresentar-se-á nesta noite a solo, em formato guitarra e voz, «transportando o público numa viagem intimista, que percorrerá desde o pop, rock ou soul, até aos blues».

Os bilhetes para este espetáculo já estão à venda, e têm um custo associado de 8 euros. Podem ser adquiridos através da bilheteira online BOL, ou nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude). Caso os ingressos não esgotem online, poderão ser adquiridos no dia do espetáculo no local, a partir das 20h00.