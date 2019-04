Joana Espadinha dá concerto nos «Serões de Primavera» em Tavira

No âmbito do ciclo «Serões da Primavera», que integra o programa «Viva a Primavera» promovido pelo município de Tavira, a Casa do Povo de Santo Estêvão apresenta, no dia 6 de abril, às 22 horas, um concerto de Joana Espadinha.

«Leva-me a dançar» é o primeiro single do novo percurso da artista, e resulta num conjunto de 11 canções fruto do trabalho conjunto com o músico e produtor Luís Nunes (aka Benjamim). Estas canções são caracterizadas pela riqueza poética e musical que contagia os ouvintes.

Joana Espadinha iniciou-se no Hot Clube Portugal, e estudou jazz no Conservatorium Van Amsterdam. Surge associada a nomes como Afonso Pais, João Hasselberg, André Santos ou João Firmino. Leciona canto, na Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, no Hot Clube, e no Curso de Jazz da Universidade de Évora.

Em 2014, publicou o seu primeiro disco, de nome «Avesso», «que recebeu o reconhecimento da crítica especializada e dos seus pares».

Esta edição dos «Serões de Primavera» prevê, ainda, as seguintes atuações:

Dia 20 de abril: Isaura

Dia 11 de maio: Lokomotiv

Dia 25 de maio: Tcheka

Dia 08 de junho: Cooel & Zeus convidam Jacinto Palma Dias

Esta iniciativa conta com o apoio do município de Tavira, da Direção Regional da Cultura do Algarve e da Junta de Freguesia de Luz e Santo Estêvão.