Filarmónica de São Brás quer angariar fundos para ir a França

Depois da visita da centenária filarmónica francesa Harmonie des Mineurs de Roche La Molière a São Brás de Alportel, no âmbito de um intercâmbio musical, chegou a vez da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel visitar Roche la Molière em Julho de 2019.

Para que tal objectivo seja atingido, a Filarmónica de São Brás de Alportel lançou uma campanha de crowdfunding e apela ao contributo do máximo de pessoas para esta causa de âmbito cultural e intercâmbio internacional entre os músicos das duas bandas envolvidas, muito desejada principalmente entre os músicos mais jovens.

«Todos podem contribuir a partir de um euro e será necessário um mínimo de quinhentos euros para receber o financiamento desta campanha, até valor máximo de 14 mil euros, de modo a suprir as despesas previstas para esta deslocação», explica a banda em nota de imprensa.

O convite para esta viagem partiu da Harmonie des Mineurs, no âmbito da colaboração cultural com a filarmónica de São Brás de Alportel iniciada em 2015, aquando do início da geminação entre os municípios português e francês, oficializada em 2017.

Esta proposta de intercâmbio musical resultou das vontades de Miguel Dias, um sambrasense que reside e trabalha em Roche La Molière, e Hervé Freycenon, diretor do Centre Musical, que visitaram São Brás de Alportel. Após várias iniciativas em que se incluem visitas de músicos da Harmonie des Mineurs, e dirigentes das bandas envolvidas à vila francesa e a São Brás de Alportel, chegou o momento de reunir pela segunda vez os dois grupos de músicos portugueses e franceses.

Assim, os cerca de 35 músicos da Filarmónica de São Brás de Alportel participarão em conjunto com a Harmonie des Mineurs nas celebrações do dia da Bastilha, entre 11 e 14 de Julho de 2019, em França. Os músicos de São Brás de Alportel irão ainda realizar um pequeno concerto com um programa de música portuguesa no dia 11 de Julho e outras animações musicais em parceria com a congénere francesa.

Para lá da componente musical do programa da visita, estão ainda previstas iniciativas de carácter oficial, contactos com a comunidade portuguesa e visitas culturais e gastronómicas por Roche la Molière.