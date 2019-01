Festival Al-Mutamid traz Sephardica a Silves

O XIX Festival de Música Al-Mutamid regressará a Silves no próximo dia 8 de fevereiro, sábado, com a atuação de Sephardica, no Teatro Mascarenhas Gregório, às 21h30.

Apresentando-se como um grupo de referência no panorama da música medieval em Espanha, o projeto Sephardica pretende oferecer ao público a recuperação de temas das três culturas monoteístas de Al-Andalus, numa viagem no tempo através de instrumentos históricos de enorme beleza visual e sonora.

De salientar que este festival itinerante, que surgiu há quase duas décadas, se apresenta como um evento pioneiro e de caraterísticas únicas, quer em Portugal quer na Península Ibérica, na divulgação das músicas e danças de raiz provenientes do Médio Oriente, Magrebe e Mediterrâneo Oriental. É, ainda, uma homenagem ao rei poeta al-Mutamid (filho e sucessor do rei de Sevilha Al-Mutadid), nomeado governador de Silves com apenas 12 anos. Faleceu em 1095, e o seu túmulo tornou-se símbolo dos mais belos tempos de Al-Andalus.

Os ingressos têm um custo associado de 8 euros, podendo ser adquiridos antecipadamente na bilheteira online BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude e Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 6 anos, e é promovido pela Câmara Municipal de Silves em parceria com a Ibérica Eventos.