Festival Al-Mutamid leva ritmos afro-árabes a Loulé

No próximo dia 9 fevereiro, sábado, pelas 21h30, tem lugar a 19ª edição do contagiante Festival de Música Al-Mutamid, no palco do Cine-Teatro Louletano com os Muhsilwan, um trio de músicos muçulmanos de raiz afro-árabe e com componentes naturais do continente africano. Os artistas que compõem este grupo são Muhammad el Bouzidi (Marrocos), Wafir Sheikheldin (Sudão) e Aboubakar Syla (Guiné Conacri).

Loulé acolhe um espetáculo assente em temas tradicionais dos países de onde são originários os músicos e que são interpretados com instrumentos de enorme beleza visual e sonora. Este agrupamento faz-se acompanhar da bailarina de dança oriental e tribal Sonia Sampayo.

Este espetáculo, integrado na 19ª edição do Festival Al-Mutamid, tem a duração aproximada de 75 minutos, e destina-se a maiores de 6 anos, tendo cada bilhete um custo de 10 euros ou 8 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.

Todos os espetáculos têm entrada gratuita, mediante a disponibilidade da sala, para os jovens com 18 anos ou que ainda venham a fazer 18 anos no presente ano, no âmbito do projeto «És Cultura 18!».