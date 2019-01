Faro vai ter um «Concerto de Reis» na Igreja da Sé

O município de Faro celebra a entrada no novo ano e a chegada do Dia de Reis com um concerto interpretado pelo Coral Feminino Outras Vozes, e pelo Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro, no próximo dia 6 de janeiro, domingo, às 21h30.

O espetáculo, com entrada livre, terá lugar na imponente Igreja da Sé, e irá proporcionar aos seus visitantes um momento musical único, que irá fechar as atividades da quadra natalícia.

O tradicional «Concerto de Reis» terá início com a atuação do Grupo Coral Feminino Outras Vozes, sedeado em Faro e criado em finais de 1999. Ao fim de quase 20 anos de existência, o grupo prepara-se para lançar o seu primeiro registo discográfico. Ana Côrte-Real, Carla Lúcio, Cláudia Cabanita, Elsa Gonçalves, Isabel Trindade, Joana Cunha, Marisa Mendes, Patrícia Neto Martins e Vera Rocha são as máquinas desta fábrica de sons, criada no feminino e orgulhosamente coordenada pelo diretor coral Paulo Cunha. Neste concerto, oito mulheres cantarão à capela temas alusivos à época natalícia.

De seguida será a vez da atuação do Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro, projeto formado em 2000 para dar voz a temas tradicionais do Algarve que, por não se dançarem, não constam do repertório dos grupos folclóricos.

Aliam-se assim, aos corridinhos e bailes de roda já tocados e dançados pelo grupo, os cantares de trabalho do campo e da pesca, os romances, os cantares de Natal, de Janeiras e Reis.

O Cancioneiro participa em encontros de cantares tradicionais por todo o país e no estrangeiro, e é atualmente constituído por cerca de 25 elementos, que se apresentam trajados de acordo com os usos e costumes do Algarve no final do Século XIX e início do Século XX.