Em São Brás de Alportel o Cineteatro faz 66 anos e recebe obras de manutenção

No ano em que comemora 66 anos de vida, o Cineteatro São Brás, que abriu as suas portas ao público a 21 de dezembro de 1952, está a ser alvo de obras de conservação e manutenção, de modo a responder às necessidades atuais, num investimento municipal superior a 100 mil euros.

Os trabalhos levados a cabo consistem na substituição da teia de palco, para que a mesma ofereça condições ideais de segurança para os utilizadores deste equipamento, que constitui a casa de espetáculos e cultura por excelência da comunidade de São Brás de Alportel.

Decorrem ainda trabalhos técnicos e estruturais onde se inclui a instalação de um novo ecrã para projeção, novos sistemas de abertura de cortinas motorizados e com sistema de comando programado, a instalação de novos equipamentos de boca de cena, sistemas de bambolina, sistema de suspensão de guincho para operacionalidade e manutenção, assim como a substituição de todos os panos e cortinas existentes.

Um investimento previsto e calendarizado no âmbito do Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU) de São Brás de Alportel, que aguarda financiamento comunitário a 65% no âmbito da nova reprogramação do CRESC 2020.

A autarquia está já a preparar a continuidade desta intervenção, com uma 2.ª fase de trabalhos, que terá por prioridade, a substituição do palco existente.

«Ao serviço da cultura, o Cineteatro São Brás tem sido, nos últimos 66 anos, e vai continuar a ser, no futuro, o palco principal para os grandes momentos da comunidade local. É ponto de encontro, espaço de debate e reflexão, palco de espetáculos das mais diversas manifestações artísticas, ocupando um espaço muito especial no coração de todos os alportelenses», refere fonte da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

O Cineteatro São Brás surgiu na década de 50, pela mão de um grupo de amigos amantes da sétima arte. Juntaram-se, criaram a empresa «Unidos» e tomaram esta grandiosa obra: construir um Cinema em São Brás de Alportel. Com muito esforço e perseverança, o São Brás Cine inaugurou a 21 de dezembro de 1952, com a exibição do filme «As Duas Causas» que tinha por protagonista a atriz sambrasense Mariana Vilar.