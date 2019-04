DeVIR traz a Faro uma violenta «Collective Loss of Memory»

A DeVIR, associação de actividades culturais, anunciou a apresentação do espectáculo Collective Loss of Memory, da companhia DOT504 (oriunda da República Checa), a 20 de Abril, às 21h30, no CAPa – Centro de Artes Perfomativas do Algarve, em Faro. Esta será a 6ª estreia nacional do Festival encontros do DeVIR.

Tom – o judeu. Eduard – altamente adaptável. Jacob – o ajudante. Knut – puro e original. E o chefe, Joona – cinquenta por cento melhor que qualquer um dos outros. «Com este grupo de cinco tipos engraçados, mergulharemos no poderoso fenómeno social do grande prazer que os seres humanos têm em matar e participar na violência». O prazer de matar dá ao agressor «uma estranha experiência de poder e liberdade absolutos».

Mas para as vítimas é o inferno. O que fazem observadores aleatórios de cenas violentas? Nada. Sofrendo de perda colectiva de memória, eles observam apenas.

Collective Loss of Memory é a terceira criação de DOT504, que vem confirmar o sucesso da companhia e que lhes valeu o prémio Czech Dance Platform Dance Piece of the Year Award e Audience Award em 2015. Esta performance mostra cenas de vídeo de extrema violência e é apropriada para maiores de 18 anos. Os diálogos serão em Inglês, legendados em Português.

DOT504 é uma companhia de dança e teatro físico, fundada em 2006 por Lenka Ottová. Caracterizada pela grande qualidade técnica, criatividade e forte personalidade de todos os intervenientes artísticos, o seu trabalho está orientado de modo a esbater a fronteira entre dança e teatro.

Este espetáculo tem uma duração prevista de 60 minutos, e os bilhetes têm um custo unitário de 6 euros.