«Compromisso Marítimo» explora história e gastronomia de Lagos

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste vai levar a cabo o programa «Compromisso Marítimo», integrado na iniciativa Momentos Fantásticos com Património, e proposto pelo 365 Algarve, que decorre no dia 16 de março, sábado.

O programa, que se inspira nas organizações de salvaguarda de interesses dos pescadores e mareantes – os seculares Compromissos Marítimos, é muito considerado pelo público, tendo em conta que o que está em causa é a valorização de um percurso milenar associado ao Mar e à diversidade e riqueza histórica, cultural, social etnográfica e antropológica, em que a vida marítima é o elemento chave na origem de «Patrimónios».

A originalidade também faz parte deste formato – em cada um dos programas, há sempre um elemento surpresa, com a apresentação ao público duas formas possíveis de participar. No caso do próximo dia 16 de março, quem preferir participar no programa completo «sabe que o mesmo tem uma duração de quatro horas», que se inicia pelas 18h00 junto à Estátua São Gonçalo de Lagos, prosseguindo depois numa visita guiada pelas ruas do Centro Histórico de Lagos. Esta vertente apresenta também um concerto-recital e uma degustação de produtos do Mar. Quem preferir pode adquirir o bilhete só para o espetáculo e a degustação, abdicando do percurso guiado.

Este recital é da responsabilidade de Marco Oliveira (voz e guitarra clássica), um cantor e compositor que se move entre o fado e outros universos da música popular e urbana, e Ana Sofia Paiva (voz), atriz de formação, que se tem dedicado à poesia, à narração de contos populares e à investigação de literatura e património imaterial. Juntos construíram este espetáculo a partir dos poemas, melodias e anotações de Zeca Afonso.

O público terá à sua disposição dois tipos de bilhetes: um ingresso completo, que inclui o percurso guiado, a degustação e o concerto, tudo por 15 euros; ou um bilhete que inclui apenas o concerto e a degustação, por 7,5 euros. Podem ser adquiridos online ou nos locais habituais – Worten, Agências Abreu, LAC, Associação Vicentina e, no dia do evento, no próprio local (mediante reserva para o 282680120 ou 967451386). O programa completo apresenta um número limitado de participantes.