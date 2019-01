Cine-Teatro Louletano recebe musical de Leonard Bernstein

É já no próximo dia 10 fevereiro, domingo, às 17h00, que acontece a estreia a sul, no Cine-Teatro Louletano, do espetáculo «West Side Story», integrado no III Festival Internacional de Piano do Algarve, projeto apoiado pelo programa cultural 365 Algarve.

«West Side Story» é um musical famoso de Leonard Bernstein. Os pianistas António Rosado e Armando Mota e os Percussionistas de Lisboa irão interpretar esta obra «numa formação raramente tocada em Portugal». A sua apresentação «requer uma alta qualidade de execução exigindo aos intérpretes uma elevada qualidade técnica e capacidade expressiva», explicam os promotores.

A par desta obra, António Rosado e Armando Mota (este último assina a direção artística do Festival) irão executar outras composições para dois pianos, assim como os Percussionistas de Lisboa irão apresentar algumas peças de percussão que primam pela originalidade musical.

Com a duração prevista de 60 minutos, o espetáculo é dirigido a público com idade superior a 6 anos. Os bilhetes têm um custo de 12 euros por pessoa, ou de 10 euros para maiores de 65 anos e menores de 30 anos, sendo aplicáveis os descontos do Cartão de Amigo.