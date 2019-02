Cristina Branco vem a Loulé para um concerto no próximo dia 1 de março, sexta-feira, às 21h30, no Cine-Teatro Louletano.

Com um repertório refinado, poetas e letristas atuais, instrumentistas «exímios» (o trio formado por Bernardo Couto na guitarra portuguesa, Bernardo Moreira no contrabaixo e Luís Figueiredo no piano), juntamente com a voz marcada de Cristina Branco, fazem da artista «uma das mais importantes personalidades da música portuguesa dos últimos tempos», tornando-a cada vez mais «sinónimo de sofisticação, inovação e tradição».

O reconhecimento notório refletiu-se no prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 2017, para «Melhor Disco», referente ao álbum «Menina», bem como a nomeação para Globo de Ouro na categoria de «Melhor Intérprete Individual».

Os espetáculos por toda a Europa multiplicam-se (de Espanha à Holanda, da Dinamarca à Suécia) e indicam que a designação «fado-jazz» vem ganhando cada vez mais sentido.

O espetáculo tem uma duração aproximada de 75 minutos e destina-se a maiores de 6 anos. Cada bilhete custa 12 euros, ou 10 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.