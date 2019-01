CEARTE quer aliar inovação à tradição no artesanato algarvio

O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) realizou na passada terça-feira, 22 de janeiro, o seminário «Caminhos de Inovação no Artesanato», em Loulé, numa parceria com o Loulé Design Lab. A iniciativa contou com cerca de 70 participantes.

«Tendências de moda, Design e mercado para o artesanato em 2018/2019» foi o tema apresentado por João Amaral, Designer do CEARTE. Já o diretor e a diretora-adjunta do Centro, Luís Rocha e Ana Cristina Mendes respetivamente, desenvolveram o tema «A formação em Artesanato como instrumento para a modernização».

A microempresa artesanal Oficina Poeta Azul, outra das parceiras do evento, abordou a pureza natural e a beleza antiga da cultura algarvia e portuguesa em peças de madeira, papel e outros materiais que surpreendem e avivam os sentidos, produzidos segundo uma simbiose entre tecnologia e artesanato.

«O artesanato enfrenta desafios importantes e tempos de mudança aos quais terá que se adaptar para sobreviver. É essencial que os artesãos aliem um bom conhecimento dos mercados ao domínio técnico dos materiais e processos de produção, ancorados na identidade e tradição do povo e do país», explica fonte do CEARTE.

«Os mercados e os consumidores procuram hoje produtos feitos à mão, com identidade cultural e estética contemporânea, exigindo-se ao artesão que aborde a inovação de um modo mais profissional, qualificado e sustentado». O CEARTE «tem vindo a intensificar a sua atividade na melhoria de competências que associem tradição e inovação, seja pela via da formação profissional, seja com apoio técnico à inovação»

Objetivamente, o CEARTE tem realizado seminários, formações com grupos de artesãos em várias regiões do país, e anualmente, publica um guia sobre «Tendências e Tradições» através do qual dá a conhecer as principais tendências de moda, decoração, design e mercado, como fonte de informação e inspiração para as produções artesanais e indústrias criativas.

O Loulé Design Lab é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que tem como objetivo apoiar ideias e projetos na área do Design aplicado à cultura local, contando com a sinergia de uma rede alargada de parceiros com experiência no trabalho de inovação aplicado às produções artesanais do Algarve.

No final do evento, CEARTE e Câmara Municipal de Loulé/Loulé Design Lab reconheceram a necessidade de estreitar e reforçar as relações de cooperação na região do Algarve na área do Artesanato e Design, garantindo que «em breve haverá mais trabalho conjunto».