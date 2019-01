Casimiro de Brito apresenta uma nova obra em Loulé

O poeta, romancista, contista e ensaísta algarvio Casimiro de Brito apresenta no próximo dia 9 de fevereiro, às 15h30, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, a obra «Uma Lágrima que Cega».

O romance «é uma peregrinação lúcida e erótica a todos os santuários do amor. Um amor lunático e antropófago. É a história em fragmentos de uma aventura luminosa e incandescente e depois trágica que se inicia num festival de poesia na Provence e atravessa (como se fosse um barco louco) as ilhas do Adriático, as margens do Arno em Florença (onde ele bebe esse vinho), as ruas de Paris, as cidades milenares de Byblos e Tyr no Líbano, as montanhas de neve de Faraya e os fjords da Noruega, Mozart e os blues de Billie Holiday, a cascata de Astarte e a casa de Khalil Gibran. Um amor que acaba por se matar», explica o autor.

Casimiro de Brito nasceu em Loulé, a 14 de janeiro de 1938. Teve várias profissões e acabou a sua carreira fora da literatura como diretor de um banco. Atualmente dedica-se exclusivamente à escrita.

Começou a publicar em 1957 (Poemas da Solidão Imperfeita) e, desde então, lançou mais de 40 títulos. Dirigiu várias revistas literárias, entre elas Cadernos do Meio-Dia (com António Ramos Rosa), os Cadernos Outubro/ Fevereiro/ Novembro (com Gastão Cruz) e Loreto 13 (órgão da Associação Portuguesa de Escritores).

Atualmente é responsável pela colaboração portuguesa na revista internacional «Serta». Esteve ligado ao movimento Poesia 61, um dos mais importantes movimentos da poesia portuguesa do século XX.

Ganhou vários prémios literários, entre eles o Prémio Internacional Versilia, de Viareggio, para a «Melhor obra completa de poesia», pela sua Ode & Ceia (1985), obra em que reuniu os seus primeiros dez livros de poesia.

Colabora nas mais prestigiadas revistas de poesia e tem obras suas incluídas em mais de 238 antologias, publicadas em vários países. Participou em inúmeros recitais, festivais de poesia, congressos de escritores e conferências, um pouco por todo o mundo.

Foi diretor de festivais internacionais de poesia de Lisboa, Porto Santo (Madeira) e Faro. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores, presidente da Association Européenne pour la Promotion de la Poésie, de Lovaina, e presidente do P.E.N. Clube Português. Obras suas foram gravadas para a Library of the Congress, de Washington.

Casimiro de Brito foi agraciado pela Academia Brasileira de Filologia, do Rio de Janeiro, com a medalha Oskar Nobiling, por serviços distintos no campo da literatura — entre outras distinções, nomeadamente, em Portugal, a Ordem do Infante. Conselheiro da Associação Mundial de Haiku, de Tóquio, foi nomeado «Embaixador Mundial da Paz» (Genebra, 2006).

A Académie Mondiale de Poésie (da Fundação Martin Luther King), galardoou-o, em 2002, com o primeiro Prémio Internacional de Poesia Leopold Sédar Senghor, pela sua carreira literária. Ganhou o Prémio Europeu de Poesia Aleramo-Mario Luzi, para o «Melhor Livro de Poesia Estrangeiro», publicado em Itália, em 2004, e o «Poeteka», na Albânia.

Tem traduzido poesia de várias línguas, sobretudo do japonês, e foi traduzido para galego, espanhol, catalão, italiano, francês, corso, inglês, alemão, flamengo, holandês, sueco, polaco, esloveno, servo-croata, macedónio, grego, romeno, búlgaro, húngaro, albanês, russo, árabe, hebreu, chinês e japonês. A sua obra é composta por mais de 45 livros.

Em 2016, recebeu a Medalha de Mérito Municipal atribuída pela Câmara Municipal de Loulé. Esta sessão de «Livros Abertos» tem entrada livre.