Carolina Deslandes em Olhão para celebrar 10º aniversário do Auditório

O Auditório Municipal de Olhão vai celebrar uma década de existência com um concerto de Carolina Deslandes. A cantora atua no principal palco do concelho às 21h30 do dia 22 de março, e promete «casa cheia em clima de celebração».

Com milhões de visualizações no Youtube, a artista de 27 anos tem trilhado um percurso meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências não apenas no universo digital mas na própria música nacional contemporânea.

Casa, que apresenta em Olhão, é o seu terceiro disco de originais. Foi editado a 20 de abril de 2018 e entrou diretamente para o 1.º lugar do top nacional de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na semana de estreia, em 2018.

Fazem parte do álbum Casa os temas «A Vida Toda», galardoado com o single de ouro e com mais de 7 milhões de visualizações no Youtube, e «Avião de Papel» (letra e música de Carolina Deslandes), com Rui Veloso, que em apenas dois meses ultrapassou 3 milhões de visualizações no Youtube e voou diretamente para os tops de venda e streaming nacionais.

Carolina Deslandes participou, em 2010, no programa Ídolos, onde conquistou o público português. Em 2012, «Não É Verdade», que soma 3,5 milhões de visualizações, seria o primeiro single a chegar às maiores rádios nacionais, extraído do seu álbum homónimo.

Em 2014, edita «Blossom», e «Mountains», um dueto com Agir que se tornou «um sucesso sem precedentes», contabilizando até hoje mais de 11 milhões de visualizações.

Em 2016, Carolina anunciou uma pausa na música para se dedicar à maternidade. Ainda assim, o interesse pela cantora e compositora nas redes sociais não parou de crescer, com 70 mil subscritores no YouTube, 245 mil seguidores no Instagram, mais de 150 mil no Facebook e um blogue pessoal – «A Vida Toda», onde publica regularmente. O ano de 2018 representou o fim dessa pausa, e o regresso da artista à atividade.

Os bilhetes para este espetáculo têm um custo único de 15 euros.