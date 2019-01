Candidaturas abertas em Loulé para apoio a associações culturais e recreativas

A Câmara Municipal de Loulé abriu, até ao dia 31 de março, as candidaturas para o Apoio ao Movimento Associativo, Cultural e Recreativo, referente ao presente ano, «prosseguindo uma política de promoção do desenvolvimento cultural e do aumento da participação dos cidadãos na dinâmica concelhia».

A autarquia pretende, desta forma, «atribuir subsídios às associações que contribuam para o desenvolvimento de um plano anual de atividades, nomeadamente nas áreas da criação, produção e divulgação».

Para os responsáveis municipais, «é fundamental que esta distribuição de verbas seja feita de forma transparente, rigorosa e imparcial, pelo que torna-se necessária a utilização de critérios como o estatuto de utilidade pública, historial, equilíbrio financeiro, desenvolvimento de atividade regular, valorização do património cultural do Concelho, contributo para a criação artística e formação, contributo para a promoção do concelho a nível nacional e internacional, fomento de eventos com relevância turística, contribuição das atividades para o empreendedorismo, entre outros».

As candidaturas deverão ser apresentadas mediante o preenchimento da ficha de candidatura disponível online e entregues, em mão ou por correio, na Divisão de Cultura, Museu e Património, Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, Nº36 – 8100 Loulé. Também podem ser entregues por email.

Após avaliação por parte dos serviços municipais, «os apoios serão formalizados mediante a celebração de contratos-programa».

Recorde-se que, em 2018, ao abrigo desta iniciativa, a Câmara Municipal de Loulé atribuiu um montante global superior a 262 mil euros, a 22 associações.

«Acreditamos que através da celebração destes contratos-programa estamos a contribuir para a promoção da criatividade dos artistas e para o aumento da qualidade das produções culturais, reforçando o peso do concelho de Loulé no contexto cultural nacional», consideram os responsáveis do município louletano.