Biblioteca da UAlg recebe exposição «Comenius e a Arte de Ensinar»

A Biblioteca da Universidade do Algarve vai inaugurar no dia 6 de fevereiro, às 16h30, a exposição internacional «Comenius e a Arte de Ensinar», que chega ao Algarve depois de ter passado pelo Porto, por Bolonha, em Itália, e por Barcelona e Málaga, em Espanha.

A exposição, composta por 13 painéis e de livros, alguns deles raros e primeiras edições, não só sobre a vida e obra de Comenius, mas também do seu legado europeu. No dia 6 de Fevereiro terá lugar, além da inauguração, uma palestra sobre a mesma temática, também na Biblioteca da Universidade do Algarve, que contará com as presenças de Saúl Neves de Jesus e de Carla Vilhena, respetivamente, vice-reitor e docente da Universidade do Algarve, e de Francisco Casanueva Freijo e Eduard Berga, da Fundação Rosacruz.

Comenius, pedagogo do séc. XVII, pai do ensino pictórico e pensador universalista, defendia que se deve «ensinar tudo a todos e totalmente», uma premissa que continua válida nos dias de hoje.

A sua principal obra foi a Ditacta Magna, que ainda é lida e vendida em várias línguas à escala global. Tendo o ideário de Comenius sido absorvido pela maçonaria e influenciado outros pedagogos como Maria Montessori, esta exposição chega ao Algarve acrescida de valor, estabelecendo uma proximidade ao trabalho do algarvio João de Deus, autor da Cartilha Maternal.

A exposição estará patente até ao dia 28 de fevereiro.