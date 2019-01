Arquivo Municipal de Loulé vai ter conferência sobre a Casa dos Barretos de Quarteira

É já no dia 19 de janeiro, às 15h00, que o Arquivo Municipal de Loulé recebe mais uma sessão integrada no ciclo «O Documento que se segue», desta vez apresentada por Nuno Vila-Santa, com o tema «De Quarteira ao Império e à titulação: a Casa dos Barretos de Quarteira (1383-1599)».

Nuno Vila-Santa é Licenciado, Mestre e Doutor pela FCSH-UNL e investigador integrado do CHAM. Os seus trabalhos incidem sobre o estudo da presença portuguesa na Ásia na segunda metade do século XVI, com o particular enfoque nos governadores e vice-reis do Estado da Índia, e na história política e social do Portugal quinhentista. Neste último âmbito, tem publicado trabalhos sobre figuras da nobreza portuguesa do século XVI, entre os quais se contam os seus trabalhos sobre Francisco Barreto e a Casa de Quarteira.

Esta conferência pretende analisar o nascimento e a evolução da Casa dos Barretos de Quarteira, desde o início da Dinastia de Avis, até à titulação, em 1599, de Dona Francisca de Aragão como 1ª Condessa de Ficalho e Mayalde.

«Para compreender como a Casa alcançou a titulação numa mulher que não era a titular da Casa, é necessário atentar à estratégia patrimonial, matrimonial e reprodutiva seguida desde o fundador da Casa, Gonçalo Nunes Barreto I, até Rui Barreto II, irmão de D. Francisca. Analisar-se-á como a Casa foi acumulando mercês e património, ao longo do século XV, nas regiões de Loulé e Faro, e como, já no século XVI, a Casa passou a deter um papel preponderante nos socorros a Marrocos e posteriormente na Índia», explica a organização.

Esta iniciativa é de entrada livre.