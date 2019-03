ALFA inaugura hoje exposição multimédia sobre a História da Água

O acordeonista algarvio vai lançar o seu novo trabalho no domingo, dia 17 de março, às 17 horas, num espetáculo que promete ser intimista. Nascido em 1978 na Bordeira,...

O Espaço Raiz, inserido na antiga escola primária da Pedra Mourinha, em Portimão, abre as portas para o «HOPE Open Day» no dia 15 de março, sexta-feira, para dar...

O município de Loulé associa-se às comemorações do Dia Mundial da Água, que se celebra 22 de março, com uma sessão que decorrerá das 9h00 às 13h00, no Auditório...