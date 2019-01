Albufeira recebe o novo ano com concerto de Raquel Peters e dos Al-buhera

A tradição de haver um concerto no primeiro dia do ano remonta à austríaca Viena de 1939, com o repertório, na altura, a incluir apenas composições de John Strauss II. Como nem todos os europeus se podem deslocar a Viena, a partir de então praticamente todas as cidades passaram a saudar o Ano Novo com música.

Em Albufeira, a voz inigualável de Raquel Peters e os Al-buhera prometem saudar 2019 com um momento musical repleto de magia e esperança no novo ano. É já no próximo sábado, 19 de janeiro, às 21h30, que o Auditório Municipal de Albufeira apresenta este tradicional Concerto de Ano Novo.

Grupo de música tradicional portuguesa, os Al-buhera privilegiam a fusão de sonoridades com grande incidência no fado, a sua raiz, recebendo igualmente influências de géneros musicais oriundos de outras culturas.

A reunião de instrumentos de características completamente diferentes – guitarra portuguesa, viola clássica, baixo acústico, piano/teclados, acordeão, bateria/percussões, violino e vozes, confere originalidade ao ambiente musical e permite uma nova abordagem dos temas. Por outro lado, as diferentes vivências musicais dos elementos do grupo, do Jazz à Música Clássica e do Pop/Rock ao Fado manifestam-se nas interpretações e criam a surpresa de ambientes e contextos no revisitar de temas clássicos e na construção de inéditos.

Raquel Peters, por sua vez, tem um percurso firmado no mundo da música. Deu os primeiros passos como cantora aos 12 anos, idade com que participou e venceu concursos de fado em Albufeira, Lagos, Portimão, Vila do Bispo e Loulé. O seu curriculum integra cerca de 10 anos de estudos musicais nas disciplinas de canto, piano e formação musical nos Conservatórios de Música de Faro e de Albufeira, tendo chegado a gravar um álbum como elemento do Grupo Coral de Música Tradicional Portuguesa do Conservatório de Albufeira, onde interpretou como solista os temas «Amália» e «Mãe Preta».

O seu talento levou-a além-fronteiras, tendo passado pelo Brasil, Cabo Verde, França e Espanha. Entre várias participações o seu nome ganhou notoriedade a nível nacional em 2005 quando, com 21 anos, venceu em Lisboa a Grande Noite do Fado. Em 2007, acompanhou como artista convidada a digressão a Portugal (que passou por Albufeira) da cantora argentina Marisa Santos, uma artista ligada ao flamenco, ao tango e ao folclore argentino.

Com 23 anos foi convidada para gravar o single «Hasta Luego» da Pedro Frias Band, participando nos concertos da banda, inclusivamente no DVD gravado ao vivo em Lagoa.

Os bilhetes para este espetáculo estão à venda pelo valor de 5 euros, e podem ser adquiridos na Câmara Municipal (no CIAC) e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nos dias úteis (9h00-13h00/ 14h00-16h00). No dia do espetáculo pode comprar os ingressos no Auditório Municipal de Albufeira, das 19h30 às 21h15. Para mais informações e reservas, contactar através do telefone 289 599 645.