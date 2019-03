ACTA celebra Dia Mundial do Teatro em Lagos e Faro

O Dia Mundial do Teatro foi instituído pelo Instituto Internacional de Teatro, sob a égide da UNESCO, em 1961. Desde essa data que em todo o mundo é celebrado no dia 27 de Março. Nessa data tão especial para esta arte, a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve estará presente em Faro e em Lagos.

No Centro Cultural de Lagos a ACTA irá apresentar o seu espectáculo Nossa Senhora da Açoteia, de Luís Campião, protagonizado por Luís Vicente, às 21h30.

Já em Faro, no Teatro Lethes, serão feitas visitas encenadas às 10 e às 14 horas, bem como às 21h30. As duas primeiras sessões já se encontram esgotadas. Para a sessão da noite, ainda há alguns lugares disponíveis.

As sessões das 14 horas e das 21h30 têm interpretação de Língua Gestual Portuguesa. Esta acção resulta de uma parceria da ACTA com a AcessoCultura e tem Carla Domingos como intérprete de LGP.