«Acordes na Aldeia» levam concerto de Homem em Catarse a Santo Estevão

Um concerto de Homem em Catarse é a proposta da iniciativa «Acordes na Aldeia» para o dia 23 de fevereiro. A atuação decorre às 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão.

O mote, lançado pelo escritor José Luís Peixoto, serviu de inspiração às viagens efetuadas pelo músico Afonso Dorido (Homem em Catarse) a 17 aldeias, vilas e cidades do interior de Portugal. O resultado foi Viagem Interior, à venda online e lojas, desde 2017.

Homem em Catarse EP de 2014 e Guarda-Rios de 2015 completam a discografia de Afonso Dorido, que começou a sua aventura pelo mundo da música apenas com uma guitarra e pedais de efeito.

Recorde-se que o ciclo «Acordes na Aldeia» encerra no dia 9 de março, com o concerto de Frankie Chavez.

Este ciclo, que já levou JP Simões e Vitor Bacalhau ao barrocal tavirense, é uma organização da Casa do Povo de Santo Estêvão, e conta com o apoio do município de Tavira, da Junta de Freguesia de Luz e Santo Estêvão, da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Quinta Soria Moria.