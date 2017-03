A ideia defendida já não é nova: a região e o país têm de aproveitar mais e melhor o mar. E apesar de já surgirem alguns projetos no sector marítimo, ainda falta dar um salto e desenvolver as oportunidades da economia azul. Uma linha de pensamento defendida várias vezes pela presidente da Câmara Municipal local Isilda Gomes, durante a inauguração da feira que decorreu no dia 23 de março, no Portimão Arena. «Dizemos muitas vezes que temos de nos virar para o mar. A questão aqui será o que é que nós faremos para dinamizar as potencialidades que temos no mar», interrogou a autarca na abertura da feira.

«Há que explorar outras vias, até porque o mar tem múltiplas potencialidades. Quando temos à nossa porta uma riqueza com esta dimensão, seremos, no futuro, criminalizados pelas novas gerações por não termos feito aquilo que é a nossa obrigação. Temos uma grande responsabilidade», disse.

Isilda Gomes discursava perante uma plateia de empresários e representantes de várias entidades que resolveram aceitar o desafio da autarquia para se mostrarem ao público, relevarem e divulgarem os projetos e ofertas de produtos e serviços. Marcaram presença as marinas algarvias, clubes navais, novas empresas, universidades, estaleiros e também a indústria das conservas.

«E andamos a discutir há demasiado tempo. Agora é preciso agir, porque já todos fizemos o levantamento e sabemos o que precisamos», argumentou ainda a autarca.

Teresa Coelho, presidente da Associação Mar Algarve, uma das organizadoras do evento, lembrou que «o transporte fluvial de passageiros registou 2,6 milhões de bilhetes vendidos no Algarve, em 2016. Conforme o levantamento do Turismo de Portugal, na região existem quase 150 empresas diretamente relacionadas com animação turística e marítimo-turísticas. Os cruzeiros de Portimão registaram quase 19 mil passageiros desembarcados com 43 escalas».

José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, reforçou a necessidade do olhar para o sector pela perspetiva global. «Quando o governo decidiu criar o Ministério do Mar, a alteração qualitativa que representa é uma visão transversal sobre a política do mar. Desde os portos, às energias renováveis, oceânicas e dinamização, à componente do turismo náutico, à simplificação administrativa, ao aperfeiçoamento da aquacultura, à biologia», afirmou.

A náutica de recreio representava «35 por cento do valor acrescentado bruto desta economia, segundo a conta satélite de 2014, que, porventura, hoje já cresceu, com mais empresas e atividades ligadas a esta utilização do plano de água», reforçou José Apolinário.

Um dos exemplos dados pelo governante é o gasto médio de um turista de cruzeiros no local onde faz escala. São «102 euros e isso tem um impacto do ponto de vista regional, porque 50 por cento é gasto em compras» em cada porto que o navio atraca.

Por outro lado, as marinas centram-se no acolhimento de turistas que se posicionam pela «qualidade e pela oferta», mas também dão abrigo a outro nicho em expansão, o «desenvolvimento das atividades subaquáticas».

A reparação naval é outro caso de sucesso, da reconversão que o sector soube fazer após analisar que «a atividade da pesca não tinha financiamento de novas embarcações», explicou José Apolinário.

A verdade é que, no programa comunitário até 2020, um dos desafios que foi colocado a cada região foi o desenvolvimento de estratégias de especialização inteligente, coordenadas através das CCDR.

«Somar capacidades de utilização dos fundos, mas, sobretudo, alavancar essa rede com os privados. O que vejo hoje nesta feira é que nestas atividades há cada vez mais jovens, como é o caso da Sun Concept, um projeto inovador em qualquer ponto do mundo», destacou o secretário de Estado.

Um dos vários pontos altos do programa foi, aliás, a apresentação da nova embarcação da empresa Sun Concept – um catamarã que utiliza a energia solar para navegar, que poderá estar na água até ao final do ano.

Este ingresso de jovens empresários que lançam novos projetos inovadores, ou recuperam negócios de família, fazendo um upgrade nos produtos são um bom exemplo daquilo que a tutela pretende como objetivo, traçado até 2020. Ou seja, o governo ambiciona «duplicar o peso da economia do mar na economia nacional», sublinhou.

A Universidade do Algarve, presente na feira Mar Algarve, também mereceu o destaque do governante, porque «ao fazer-se a análise de produção de investigação científica nas áreas da biologia marinha, oceanografia e pesca, entre 2000 e 2014, os trabalhos publicados» por aquele estabelecimento de ensino superior, «representam 3,7 por cento do total nacional». Foram 1022 publicações (21,87 por cento do total nacional), ficando em segundo, logo a seguir à Universidade de Lisboa, com 1189 publicações.

«Cito estes dados, porque não há crescimento da economia do mar sem conhecimento, sem valorização do conhecimento e transferência de conhecimento da ciência para a atividade económica», concluiu.

Outra das entidades participantes foi o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Segundo Pedro Pousão Ferreira, investigador, biólogo e diretor da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão (EPPO) do IPMA, a Mar Algarve contribui para a divulgação. «Nós portugueses, às vezes, parece que temos vergonha de nos divulgarmos. A mentalidade científica noutros países é, cada vez que se faz qualquer coisa, divulgar para a sociedade. Há uma tendência para mostrar o que há de bom, a novidade. Nós temos de aprender a ser assim. Este tipo de certames servem para aproximar as pessoas, divulgar o que de melhor se faz no país, para acolher as escolas», sublinhou.

Também os debates são importantes, porque «dão oportunidade de juntar várias forças vivas da região, como as universidades e as empresas. É uma forma de transmitir, à classe política e a quem decide, as várias opiniões à mesma mesa, para que depois sejam tomadas decisões de futuro. É das poucas vezes num ano em que se consegue fazer isto», considerou.