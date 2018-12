Detido o suspeito do esfaqueamento no Fórum Algarve

Foi detido ontem, terça-feira, dia 4 de dezembro, o suspeito de esfaquear um homem no Centro Comercial Fórum Algarve, em Faro.

Os factos, que remontam ao dia 21 de Novembro, foram amplamente difundidos nas redes sociais através de um vídeo amador gravado na altura do desacato.

O indivíduo, um antigo segurança de estabelecimentos de diversão noturna, foi detido por volta das 15h30, à porta de casa, e tem já cadastro por tráfico de droga, no âmbito de um processo designado «Noite Branca».

Segundo o Comando Distrital da PSP de Faro, «procedeu-se à detenção de 1 cidadão de nacionalidade portuguesa, com 59 anos de idade informa, através da Esquadra de Investigação Criminal de Faro, por tentativa de homicídio, ameaças agravadas e ofensas à integridade física».

A força de segurança explica que «foi montado um dispositivo no terreno com vista a interceptar e deter o autor de vários ilícitos criminais contra as pessoas, nomeadamente por ofensas à integridade física qualificadas, ameaças agravadas, para além da autoria do episódio amplamente mediatizado e que ocorrera num centro comercial da cidade de Faro, no passado mês de Novembro».

Mas a detenção não foi o único factor digno de registo na operação da PSP. No decorrer das buscas relacionadas, «foi apreendido diverso material ilícito: 17,5 doses individuais de cocaína e demais objectos relacionados com o tráfico de estupefacientes, cerca de 2500 euros em notas, três telemóveis, três facas tácticas, um machado, um cutelo, uma foice e um martelo».

O suspeito será hoje presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PSP de Faro considerou ainda de grande valia «a participação da comunidade na partilha e comunicação de situações criminais certamente merecedoras do nosso conhecimento e atenção».