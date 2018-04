Unidade de Saúde Familiar (USF) Amendoeira dará médico a 13 mil utentes em Lagos

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Amendoeira, em Lagos, será inaugurada esta sexta-feira, 13 de abril, às 12h00, e criará condições para que 13200 utentes do concelho passem a ter acesso a médico de família. Ficará a funcionar nas instalações do Centro de Saúde, mas terá ainda dois pólos nas freguesias de Odiáxere e Bensafrim, sendo a segunda USF a ser criada depois da dos Descobrimentos. Terá uma equipa de oito médicos de medicina geral e familiar, nove enfermeiros e sete administrativos, conforme confirmou fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve ao «barlavento».

Prestará cuidados de saúde primários nas áreas de vacinação, da saúde do adulto e do idoso, a grupos vulneráveis e a grupos de risco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, assim como nas extensões de Bensafrim e Odiáxere que funcionarão de segunda a sexta-feira, em horário variável, das 8h às 17h, informou também a Câmara Municipal de Lagos.

A ARS reforçou ainda esta é a 15ª USF na região, sendo que neste caso, o concelho de Lagos com esta unidade passa a ter um universo de cerca de 82 por cento de utentes com médica de família atribuído, aproximando-se da média da região. Os utentes estarão, desde logo, nas listas dos médicos que fazem parte do projeto, pois todos exercem desde novembro na UCSP de Lagos, uma vez que a USF Amendoeira esteve prevista para abrir em dezembro.

Este género de projeto, segundo ainda a ARS, nasce da vontade dos profissionais. Neste caso, foi a médica Patrícia Carvalhal, que será a coordenadora da USF Amendoeira, a impulsionadora, sendo esta a segunda vez, pois também a USF Descobrimentos foi uma iniciativa desta profissional.

Dos oito médicos que estarão afetos a esta nova unidade, três já exerciam no local, tendo os restantes sido convidados e incentivados por Patrícia Carvalhal para integrar o projeto. Aliás, segundo apurou o «barlavento», alguns deles já adquiriram habitação própria em Lagos.

No mesmo dia, serão ainda inauguradas as unidades de cuidados na comunidade Mons Cicus (Monchique), às 10h00, e Ribat (Aljezur), às 11h15, estando previsto que as cerimónias contem com a participação da Secretária Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos.