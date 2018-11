«Saúde e Prevenção da Violência no Ciclo de Vida» reúne especialistas em Olhão

O Auditório Municipal de Olhão acolhe, no dia 27 de novembro, entre as 09h00 e as 17h00, o I Seminário Regional «Saúde e Prevenção da Violência no Ciclo de Vida».

Com organização da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) e com o apoio do município de Olhão, o seminário contará com a participação de vários parceiros das áreas da saúde, apoio social e jurídico a nível regional, nacional e da Andaluzia, que debaterão temas como a prevenção da violência de género, as boas práticas na promoção dos direitos das crianças e prevenção ao longo do ciclo da vida, a violência interpessoal enquanto questão de saúde pública, e ainda um debate sobre «violência, saúde, justiça e proteção».

Com este encontro, realizado através do Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida, da Coordenação Regional da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco e da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida, as entidades organizadoras pretendem estimular a reflexão em torno da problemática da violência ao longo da vida, num enquadramento do modelo organizativo dos serviços de saúde, bem como na perspetiva da articulação entre setores.

Integrada no programa da iniciativa, terá lugar a cerimónia de assinatura, pela ARS Algarve, do protocolo de cooperação institucional no âmbito da violência doméstica, uma iniciativa da Procuradoria da Comarca de Faro com diversas entidades regionais.

O debate é realizado em novembro com o intuito de comemorar duas efemérides: o Dia Europeu sobre a Proteção de Crianças Contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, que se assinalou a 18 de novembro, e o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala no dia 25 de novembro.