São Camilo cede 15 camas ao Centro Hospitalar do Algarve

O Centro Hospitalar do Algarve (CHA) dispõe, durante o mês de fevereiro, de 15 camas hospitalares de retaguarda no Hospital de São Camilo, em Portimão, entidade com quem celebrou, há dias, um contrato de prestação de serviços com vista ao acolhimento de doentes em convalescença. A iniciativa, justificada pelo grande afluxo de doentes à unidade de Portimão do CHA, que resultou num elevado índice de internamentos, vai permitir, entre outros fatores, o descongestionamento de alguns serviços no hospital público e, por conseguinte, uma melhoria na gestão dos recursos.

«A medida garante, por outro lado, um bom acompanhamento clínico aos utentes pelos profissionais na unidade hospitalar ligada à Santa Casa da Misericórdia de Portimão, em gestão partilhada com o Grupo Hospital Particular do Algarve», esclarece o Hospital São Camilo, em nota enviada ao «barlavento». Através do acordo celebrado com o CHA, esta unidade privada, que funciona junto ao Centro de Saúde de Portimão, assume a disponibilidade para integrar as respostas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região do Barlavento algarvio, assegurando assim diversos serviços médicos.

«A Santa Casa da Misericórdia de Portimão iniciou há mais de 450 anos a missão assistencial e, ao longo dos séculos, soube sempre encontrar e dar resposta às solicitações que lhe eram dirigidas», lê-se na nota do Hospital São Camilo. Esta instituição já ocupou diversas instalações na cidade, tendo o atual edifício do hospital da Misericórdia, denominado São Camilo, sido inaugurado em 1973.

Depois do período em que integrou o SNS, sob a designação de Hospital Distrital de Portimão, e da devolução do imóvel à Santa Casa da Misericórdia de Portimão, o espaço tem hoje «uma gestão partilhada entre serviços da própria Misericórdia, com destaque para a integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, serviços de atendimento permanente, consulta externa, internamento hospitalar e bloco operatório, geridos por sociedade detida em maioria pela Santa Casa, em parceria com o mais importante grupo privado de saúde do sul do país, o Hospital Particular do Algarve (HPA)».

O Hospital de São Camilo alia, assim, os atributos de equipamento social, com valores que são inerentes à própria natureza das Misericórdias, à qualidade de serviço e quadro médico inerentes à excelência que carateriza o grupo HPA.