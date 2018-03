Santa Bárbara de Nexe sem consultas médicas por falta de funcionário

O deputado social-democrata Cristóvão Norte denunciou hoje uma situação «quase caricata» no Centro de Saúde de Faro – Polo de Santa Bárbara de Nexe, que está fechada «por falta de funcionário em férias».

Em nota enviada à imprensa, o parlamentar refere que tem recebido, «inúmeras denúncias sobre o mau funcionamento da saúde no Algarve. O ritmo das mesmas tem aumentado e os episódios públicos demonstram-no. A oferta assistencial degrada-se, a isso tem-se somado má gestão e deficiente estratégia. O problema não é novo, mas tem piorado. Esta imagem, de hoje, do Centro de Saúde de Faro – Polo de Santa Bárbara de Nexe diz tudo».

«É absurdo e nenhum cidadão pode compreender que um funcionário administrativo vá de férias e não seja substituído. Entretanto, os doentes ficam sem consulta, sem assistência, sem tratamentos, abandonados e sem uma palavra e uma alternativa. São muitas vezes idosos, com medicação e tratamentos regulares, que têm que ser ministrados a tempo e horas», considera Cristóvão Norte que apresentou hoje «em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma questão ao Governo a este respeito».