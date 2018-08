Paulo Morgado agradece empenho dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde

O Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em nome do seu presidente Paulo Morgado, agradece, penhoradamente, toda a disponibilidade e todo o empenho demonstrado pelos profissionais dos Cuidados de Saúde Primários do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento (ACES Barlavento) e dos Cuidados Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde do Algarve ao assegurarem a assistência médica e de enfermagem às populações, na sequência do incêndio que lavrou os concelhos de Monchique, Portimão, Silves e Odemira na última semana.

Este agradecimento estende-se aos profissionais de saúde das unidades funcionais de saúde de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo, incluindo também enfermeiros e médicos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que, desde o primeiro momento, se aprontaram para dar apoio e prestar cuidados de saúde aos cidadãos, em articulação com as restantes entidades intervenientes da Proteção Civil.

35 profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários da ARS Algarve estiveram presentes, 24 horas por dia, a dar apoio ao INEM no Centro de Saúde de Monchique, a colaborar no apoio às vitimas do incêndio na Escola EB 2,3 de Monchique e no pavilhão Arena de Portimão, provenientes das seguintes unidades funcionais de saúde: Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Rîbat (Aljezur); UCC D`Alagoa, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Lagoa; UCC Infante (Lagos); UCC Mons Cicus, UCSP Monchique (Monchique); UCC Dunas, UCSP Portimão, Unidade de Saúde Familiar (USF) Atlântico Sul, Unidade de Saúde Pública (USP) ACES Barlavento (Portimão); UCC Arade, UCSP Silves (Silves).