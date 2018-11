Olhão sensibiliza seniores para a importância da hidratação

Ao longo desta semana, cerca de 400 utentes das 13 turmas do projeto de ginástica sénior «Vida Com Ritmo», promovido pelo município de Olhão em todo o concelho, têm vindo a ser alertados para a importância da hidratação e da alimentação para o bem-estar geral, com importância acrescida nos períodos pré e pós-treino.

Estas sessões informativas, que são dinamizadas por duas nutricionistas do município olhanense, pretendem esclarecer e informar acerca destes dois aspetos, que se revestem de importância acrescida junto dos cidadãos seniores.

Desta forma, os utentes do «Vida com Ritmo» ficam a saber quanta água devem consumir diariamente, em que altura do dia o devem fazer e as várias formas de manter o corpo hidratado, seja através do consumo de água no seu estado natural, aromatizada, ou em sumos e chás. Também são dados a conhecer os alimentos mais ricos em água, como a fruta, os vegetais, ou a sopa.

Para além dos aspetos diretamente ligados à hidratação, a ação debruça-se, também, sobre a importância do pequeno-almoço e da toma de refeições ligeiras antes e depois das aulas de ginástica sénior.

Os idosos estão sujeitos a um risco acrescido de desidratação. O processo de envelhecimento está associado a várias alterações fisiológicas, que podem afetar a capacidade do organismo em manter o equilíbrio dos líquidos.

Estas alterações incluem uma diminuição na quantidade total de água no organismo, a diminuição da sensação de sede e a diminuição da capacidade dos rins de concentrarem urina.

Para além disso, os idosos poderão ter dificuldades de mobilidade, e, por consequência, de acesso à água, bem como dificuldades de deglutição, alterações cognitivas, ou receio de incontinência. Estes fatores podem levar alguns idosos a limitar o consumo de líquidos.

A toma de medicação como diuréticos, laxantes e sedativos também pode aumentar a perda de água pelo organismo.

Com o projeto «Beber + Água», o município de Olhão pretende, mais uma vez, promover hábitos de vida saudáveis junto da população sénior do concelho.