NAU Hotels & Resorts certifica funcionários para uso de desfibrilhadores

A cadeia hoteleira NAU Hotels & Resorts, com o objetivo de garantir, em caso de necessidade, a segurança e melhor assistência aos seus clientes e funcionários, formou 88 colaboradores com competências para utilização de desfibrilhadores automáticos externos (DAEs) que estarão operacionais em todas as unidades dirigidas pelo grupo.

Após 15 sessões de formação, 88 colaboradores do Grupo NAU Hotels & Resorts ficaram certificados como aptos a utilizar, em caso de necessidade, os DAEs que se encontram instalados nas unidades Palácio do Governador, Lago Montargil & Villas, Salema Beach Village, Morgado Golf & Country Club, Salgados Palace, Salgados Palm Village, Salgados Dunas Suites, Salgados Vila das Lagoas, São Rafael Atlântico e São Rafael Suites, bem como nos campos de Golfe do Morgado & Álamos e Salgados, e no Health-Club Infante de Sagres.

A Senilife é a empresa parceira da NAU Hotels & Resorts para o programa DAE e, para além das formações, ficará encarregue da manutenção, das auditorias, do fornecimento de consumíveis e do apoio operacional, nomeadamente na realização anual do Simulacro de Operacionalidade e na renovação anual da formação DAE.

Com a formação dos seus colaboradores, a aquisição de 13 desfibrilhadores e a validação do programa DAE por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica, o staff do Grupo NAU fica pronto a dar uma resposta rápida e eficiente a clientes, colaboradores e outros parceiros, em caso de paragem cardiorrespiratória. Estes formandos estão assim habilitados a desencadear os procedimentos de suporte básico de vida, incluindo a utilização de desfibrilhador até à chegada dos serviços de emergência.