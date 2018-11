Lagoa aderiu ao «Novembro Azul»

O Município de Lagoa aderiu ao movimento “Novembro Azul”, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, no passado dia 29 de novembro.

À semelhança do gesto adotado no passado mês de outubro com a campanha «Onda Rosa» (que pretende despertar a população para o cancro da mama), o município de Lagoa dinamizou agora esta campanha de consciencialização para a importância da deteção precoce do cancro da próstata.

Em Portugal este é o tipo de cancro mais frequente entre os cidadãos masculinos, motivo para que sejam urgentes novas formas de o prevenir, detetar e tratar.

O «Dia Azul na Instituição» vestiu de azul os funcionários simpatizantes da causa.

A campanha «Novembro Azul» coincide com a comemoração do Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata, que se assinala a 17 de novembro.